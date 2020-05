Coronavirus: un nuovo morto in Valle d'Aosta

Dopo una settimana senza decessi si registra una nuova vittima del coronavirus Covid-19 in Valle d'Aosta. Si tratta di una donna ed è morta sul territorio. I morti sono ora 140 (71 uomini e 69 donne, tra i 45 e i 100 anni). Secondo quanto riferito da Luca Montagnani, coordinatore sanitario dell'Unità di crisi, è stato rilevato anche due nuovi casi positivi: i contagiati sono 1.160 dall'inizio dell'epidemia e 188 quelli attuali (ieri erano 198). I guariti salgono a 832 (11 in più di ieri). Infine i pazienti ricoverati in ospedale sono 45, nessuno dei quali si trova in Rianimazione, reparto che dopo oltre due mesi non ospita più pazienti Covid. Gli altri 143 contagiati sono invece in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda i tamponi eseguiti dalle forze dell'ordine, su 620 esami sono stati rilevati tre positivi asintomatici, lo 0,4%, "dato estremamente positivo" secondo Montagnani. "Siamo sempre la regione che ha testato il maggior numero di persone - ha proseguito - e siamo una delle regioni del nord Italia che ha un'incidenza minore di casi positivi".