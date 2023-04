Voucher di conciliazione, domande fino al 30 settembre

(ANSA) - AOSTA, 24 APR - C'è tempo fino al prossimo 30 settembre per richiedere i voucher per la fruizione di servizi di conciliazione nel periodo estivo da parte delle famiglie con a carico figli con disabilità. Lo comunica l'assessorato dello Sviluppo economico, formazione, lavoro, trasporti e mobilità sostenibile. La misura, prevista nell'ambito del Programma annuale degli interventi di politica del lavoro 2023, prevede un finanziamento complessivo di 200.000 euro. È possibile richiedere il voucher per i servizi di conciliazione (centri estivi e servizi analoghi) che garantiscono l'assistenza delle persone con disabilità da parte di personale qualificato, fruiti nel periodo compreso tra il 15 giugno 2023 e il 15 settembre 2023. Il voucher sarà erogato a copertura delle spese sostenute fino a un massimo di 2.000 euro.

Lo possono richiedere i nuclei familiari residenti in Valle d'Aosta, con a carico figli con disabilità, ai sensi della legge 104/92, di età compresa tra i 3 e i 21 anni e dove almeno un genitore è occupato con rapporto di lavoro subordinato, è un lavoratore autonomo oppure è inserito in un percorso di politica attiva del lavoro condiviso con il Centro per l'impiego. "Per favorire la partecipazione - spiega l'assessore Luigi Bertschy -, nel 2023, anche su sollecitazione delle associazioni interessate, abbiamo previsto la possibilità di richiedere un acconto nella misura del 70% del preventivo di spesa".

Tutte le informazioni sono reperibili al link https://lavoro.regione.vda.it/cittadini/servizi/voucher-concilia zione. (ANSA).