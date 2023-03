Lavoro, approvato Programma annuale interventi per il 2023

La Giunta regionale ha approvato il Programma annuale degli interventi 2023, che, dando attuazione al Piano triennale di politica del lavoro 2021-2023, prevede le attività per l'anno in corso, in continuità con quanto già realizzato nelle precedenti annualità, nonché nuove iniziative finalizzate al rafforzamento delle competenze delle persone in cerca di occupazione per favorire il loro inserimento nel mercato del lavoro. Lo comunica l'assessorato regionale del Lavoro, precisando che il Programma 2023 conclude, di fatto, la programmazione del Piano Politiche del lavoro 2021-2023.

"Il Pai ci permette di attualizzare le iniziative , commenta l'assessore Luigi Bertschy - che abbiamo previsto nel 2021 al momento della stesura del Piano politiche del lavoro. Pertanto ci sono azioni che, in fase di monitoraggio, hanno avuto un riscontro positivo e che quindi proseguiranno e altre nuove che si inseriscono in quest'ultimo anno di programmazione. Al lavoro sul Pai si affianca quello che stiamo facendo per costituire l'Alleanza per il lavoro di qualità con le parti sociali e che presto verrà presentato".