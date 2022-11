Vdalavora, domande per incentivi assunzioni fino al 30 novembre

(ANSA) - AOSTA, 23 NOV - E' ancora possibile presentare fino al 30 novembre prossimo domanda di incentivo per le assunzioni dei beneficiari del percorso di politica attiva 'Bon Emploi' e per le assunzioni di persone con disabilità, iscritte negli elenchi del collocamento mirato (ai sensi dell'articolo 8 della l. 68/1999). Lo ricorda l'assessorato dello Sviluppo economico, formazione e lavoro.

Il contributo 'Bon Emploi', rivolto alle piccole e medie imprese con sede legale e/o operativa in Valle d'Aosta, ha l'obiettivo di incentivare le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato nonché le assunzioni a tempo determinato, di durata non inferiore a sei mesi.

Alle aziende saranno concessi 15.000 euro complessivi per ogni nuova assunzione e/o trasformazione a tempo pieno e indeterminato, ovvero 2.000 euro in caso di assunzione a tempo pieno e determinato della durata di almeno sei mesi. La misura per favorire l'occupazione di persone con disabilità è rivolta alle imprese con sede legale e/o operativa in Valle d'Aosta che hanno coperto la quota di riserva del personale con disabilità obbligatoria per legge o non sono soggette a tale obbligo.

Prevede un incentivo, per un periodo massimo di 24 mesi, pari a 10.000 euro annui per le assunzioni e trasformazioni a tempo pieno e indeterminato. Per l'assunzione di persone appartenenti a specifiche categorie, il contributo è pari a 12.000 euro annui. Tutte le informazioni sugli incentivi per l'assunzione dei beneficiari 'Bon Emploi', sono disponibili sul sito web istituzionale al link https://lavoro.regione.vda.it/imprese/incentivi-assunzioni/incen tivi-regionali E' inoltre possibile contattare gli uffici all'indirizzo e-mail sportelloimprese@regione.vda.it.

Riguardo agli incentivi alle imprese per favorire l'inserimento di persone con disabilità nel mercato del lavoro è possibile consultare il link https://lavoro.regione.vda.it/iniziative-in-atto/avviso-pubblico -per-la-concessione-di-incentivi-alle-imprese-per-favorire-l-ins erimento-di-persone-con-disabilita-nel-mercato-del-lavoro. E' inoltre possibile contattare gli uffici all'indirizzo e-mail dirittoallavoro@regione.vda.it. (ANSA).