Scouting Day per scoprire la Pepiniére di Aosta

Visitare gli spazi della Pépinières d'Entreprises di Aosta e conoscere le startup insediate, i servizi da loro offerti e le call aperte: è l'obiettivo dello Scouting Day in programma venerdì 7 ottobre, a partire dalle 9, nell'incubatore in Via Vittime Lavoratori del Col Du Mont 24.

Alle 10 è previsto un incontro organizzato con il Consiglio Regionale Unipol della Valle d'Aosta e promosso da Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (Asvis) dal titolo "Innovazione tecnologica come driver di sviluppo della Valle d'Aosta".

L'evento - che fa parte del Festival dello Sviluppo Sostenibile - dibatterà vari temi: innovazione tecnologica applicata alle infrastrutture, modelli produttivi ed erogazione di servizi per lo sviluppo sostenibile nei territori montani, inclusione sociale e generazione di nuove opportunità lavorative per i giovani.

Per partecipare è necessario iscriversi al link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-greentech-valley-423537611 397.