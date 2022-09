Imprese, differita presentazione Rapporto su personale

E' stato differito al 14 ottobre il termine per la presentazione del Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile per le imprese che occupano oltre 50 dipendenti. Lo ha comunicato l'Ufficio della Consigliera regionale di Parità precisando che il rinvio è stato disposto a seguito di segnalazioni che riportano difficoltà nella compilazione del Rapporto, dovute a rallentamenti sul sistema generati dal grande flusso di aziende che negli ultimi giorni sta definendo l'adempimento.

La redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile è oggi obbligatoria. Le aziende devono redigere il rapporto esclusivamente in modalità telematica, inserendo le informazioni contenute nell'allegato A del Decreto, attraverso l'utilizzo dell'apposito portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, (https://servizi.lavoro.gov.it) entro il 30 settembre 2022 (per il solo biennio 2020-2021); per tutti i successivi bienni è confermata la data del 30 aprile dell'anno successivo alla scadenza di ciascun biennio. Al termine della procedura informatica, qualora non vengano rilevati errori o incongruenze, l'applicativo rilascia una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto. Una copia del rapporto, unitamente alla ricevuta deve essere trasmessa dal datore di lavoro anche alle rappresentanze sindacali aziendali. Per ulteriori domande e chiarimenti è possibile contattare il 338 496 0464 oppure scrivere a consiglieradiparita@regione.vda.it