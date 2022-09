Vdalavora, per voucher conciliazione domande fino 30 al settembre

C'è tempo fino al 30 settembre prossimo per richiedere i voucher di conciliazione per la fruizione, da parte delle famiglie con a carico figli con disabilità, dei servizi di conciliazione utilizzati nel periodo estivo appena terminato, come centri estivi e servizi analoghi.

E' possibile richiedere il voucher per i servizi di conciliazione che hanno garantito l'assistenza delle persone con disabilità da parte di personale qualificato nel periodo compreso tra il 9 giugno 2022 e il 16 settembre 2022. Il voucher sarà erogato a copertura delle spese sostenute, fino a un importo massimo di 2.000 euro. Possono fare richiesta i nuclei familiari residenti in Valle d'Aosta, con a carico figli con disabilità (ai sensi della l. 104/92) di età compresa tra i 3 e i 21 anni, e nei quali almeno un genitore è occupato con rapporto di lavoro subordinato, è un lavoratore autonomo oppure è inserito in un percorso di politica attiva del lavoro condiviso con il Centro per l'Impiego.

La misura, prevista all'interno del Piano politiche del lavoro 2021 - 2023, ha l'obiettivo di garantire la presenza sul mercato del lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici con carichi di cura parentale particolarmente gravosi, garantendo così ricadute positive sull'intera comunità, generando benessere diffuso.

Tutte le informazioni e le modalità di presentazione della domanda sono disponibili al link https://lavoro.regione.vda.it/cittadini/servizi/voucher-concilia zione.

E' inoltre possibile contattare la Struttura Politiche per l'inclusione lavorativa (al numero +39 0165 274571) per richiedere informazioni aggiuntive.