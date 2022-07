Regione Vda incontra enti locali, "contatto fondamentale"

"Il contatto e la collaborazione con gli enti locali sono fondamentali per la buona riuscita delle iniziative che stiamo portando avanti sul Piano politiche del lavoro. Ringrazio tutti gli amministratori che ci hanno accolto nelle loro sedi e che ci hanno permesso di illustrare nel dettaglio la strategia e di raccogliere suggerimenti e criticità che ci serviranno per migliorare e personalizzare i nostri servizi anche su base territoriale. Questi incontri ci hanno permesso di stabilire una maggiore collaborazione con Sindaci e Assessori e di potenziare l'impatto delle politiche del lavoro sulle nostre comunità". Lo dichiara l'Assessore allo Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Luigi Bertschy, che nel mese di giugno ha incontrato Presidenti, Sindaci e Assessori alle politiche sociali nelle sedi delle otto Unités des Communes Valdôtaines.

Gli incontri - si legge in una nota - "sono il frutto dell'esigenza di condividere con gli amministratori locali gli obiettivi della strategia per le politiche attive per il lavoro lanciati con il Ppl 2021/23, approvato nel mese di maggio 2021".

In dettaglio sono state presentate le azioni previste per i quattro target destinatari delle iniziative del Piano: lavoratori e lavoratrici, giovani, imprese, persone coinvolte in percorsi di inclusione socio-lavorativa. Inoltre, sono state illustrate alcune delle azioni messe in campo, tra cui i voucher per la conciliazione famiglia-lavoro disabili, il progetto "Bon emploi", lo Sportello imprese, le azioni di comunicazione di #VDAlavora.

L'assessorato, inoltre, avvierà con i Comuni un canale informativo diretto che dovrà diventare costante, in modo da favorire una migliore comunicazione per tutte le attività che verranno avviate a favore dei cittadini in tema di lavoro.