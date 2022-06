Start Cup Piemonte Vda, candidature fino 27 luglio

Entra nel vivo la XVIII edizione della Start Cup Piemonte Valle d'Aosta con la Business Plan Competition, finalizzata a favorire la nascita di startup innovative: fino al 27 luglio è possibile candidare i progetti imprenditoriali. Il montepremi complessivo è di oltre 60.000 euro,in denaro e servizi. Nel frattempo si è conclusa la Fase I della Start Cup, il Concorso delle Idee, con 173 idee imprenditoriali presentate da 416 proponenti: uno su tre è under 30. Le idee si riferiscono soprattutto al settore Ict (32%), piace anche il settore Turismo e Industria Culturale e Creativa (23%). Organizzata nell'ambito del Pni - Premio Nazionale per l'Innovazione promosso da PniCube, la Business Plan Competition di Start Cup Piemonte Valle d'Aosta è aperta a tutti gli aspiranti imprenditori maggiorenni, che possono presentare un Business Plan che descriva un progetto finalizzato alla nascita di una startup innovativa nelle categorie Life Sciences, Ict, Cleantech & Energy, Industrial, Turismo e Industria Culturale e Creativa.

"I numeri ci mostrano un ecosistema in continua evoluzione e un territorio che ha voglia di crescere e migliorare attraverso l'innovazione. Ora aspettiamo con curiosità di valutare le proposte imprenditoriali della Fase II e soprattutto di accompagnarle nella crescita. A oggi la Start Cup Piemonte Valle d'Aosta ha sostenuto la nascita di oltre 160 imprese che occupano più di 1.300 addetti", commenta il comitato organizzativo. "La Regione Piemonte da sempre crede nell'innovazione e nella capacità delle persone di proporsi con idee d'impresa innovative e pratiche, perché li si trova il nostro futuro, la nostra capacità di evolversi", affermano l'assessore all'Istruzione Lavoro Formazione professionale Elena Chiorino e l'assessore allo sviluppo attività produttive Andrea Tronzano.