VdaLavora, sito e app per raccogliere domanda e offerta in Vda

"Il progetto #VdALavora è parte di una strategia più ampia delineata dal Piano di politica del lavoro: tra gli indirizzi dati dal Consiglio politiche del lavoro c'è stato anche quello di realizzare una serie di azioni e comunicazioni per riportare, nella fase post-pandemica, una serie di attenzioni sul tema del lavoro in un momento di profonda trasformazione. All'interno di questo progetto è prevista la realizzazione di un sito web e di un'app con l'obiettivo di avere, entro l'autunno, non solo la possibilità di promuovere tutte le azioni ma anche di offrire servizi di domanda e offerta del lavoro, sia del settore pubblico che di quello privato". Lo ha detto l'assessore regionale al lavoro, Luigi Bertschy, rispondendo ad un'interrogazione in aula.

"E' anche stata avviata una campagna - ha aggiunto - che ci ha permesso di raggiungere un'utenza che ha cominciato a prendere conoscenza dei servizi e che si è dimostrata attenta a sviluppare ulteriori collaborazioni con i servizi del Centro per l'impiego e il Dipartimento politiche lavoro. La situazione è monitorata e le prime indicazioni sono positive per l'obiettivo che si prefigge, che è quello di creare cultura, parlare di lavoro e organizzare una progettualità futura". Prosegue Bertschy: "La cultura del lavoro è dunque parte di una strategia più grande che promuove azioni che hanno ricadute immediate e concrete e altre a medio lungo termine. Nel 2021, nell'ambito degli incentivi alle assunzioni, sono stati stipulati 800 contratti, di cui 339 nuove assunzioni e 509 trasformazioni (nel settore turistico-ricettivo 100 le nuove assunzioni e 234 le trasformazioni); nel 2022, sono stati 466 i contratti stipulati, di cui 197 nuove assunzioni (32 nel settore turistico-ricettivo) e 269 trasformazioni (66 nel turismo). Sono attivi 32 corsi di formazione per disoccupati, 15 per occupati, 6 di formazione professionale per i giovani, 84 voucher erogati per il conseguimento delle patenti, 152 voucher per le azioni formative; 471 voucher di servizi al lavoro".