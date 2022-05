Da bar a moda, Confcommercio Vda avvia raccolta candidature

Confcommercio Fipe VdA ha avviato una raccolta di candidature per individuare le risorse umane interessate a lavorare in vari settori, tra cui bar e similari, turismo, commercio, ristorazione e moda. "Candidarsi è semplice - si legge in una nota - e sarà sufficiente scansionare il Qr Code della locandina oppure cliccare sul link del form https://forms.gle/Tnw7FfdS6r5Mhfj5A". Le candidature verranno quindi inoltrate alle imprese interessate.

L'iniziativa si propone di di creare un punto d'incontro tra domanda e offerta di lavoro. "Uno degli obiettivi del mio secondo mandato e da risolvere nell'immediato - spiega Graziano Dominidiato, presidente Confcommercio VdA - è quello di trovare delle valide soluzioni alla carenza di personale che rappresenta il problema più concreto ed immediato delle categorie che rappresentiamo. La ricerca di personale non è solo un'esigenza stagionale ma di tutto l'anno. Il nostro impegno è rivolto a dare un valido aiuto e supporto alle imprese a noi associate".

"Puntare sui giovani evitando che entrino nell'imbarazzante circolo dei "neet" (fenomeno che riguarda chi non lavora e non studia) - conclude - rappresenta la base per creare una società con basi solide. Intervenire sulle cause strutturali creando un contesto dove i giovani abbiano la possibilità e il desiderio di studiare, lavorare e vivere appieno come cittadini è una prerogativa necessaria ed essenziale".