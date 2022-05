Vdalavora, il 24 maggio evento conclusivo progetto 'Reconnect'

Il futuro dei giovani che rischiano di rimanere ai margini dei contesti scolastici e lavorativi (Neet, cioè non occupati e non inseriti in percorsi di istruzione o formazione) è al centro dell'evento conclusivo del progetto Reconnect, finanziato dal Piano triennale di politica del lavoro. L'appuntamento è per martedì 24 maggio 2022 dalle ore 14,30 al Teatro della Cittadella dei giovani di Aosta.

"I giovani - ricorda l'assessore allo Sviluppo economico, formazione e lavoro, Luigi Bertschy - sono il target specifico e fondamentale del Piano politiche del lavoro 2021/23 per il quale sono previsti interventi mirati".

Reconnect è una delle iniziative sperimentali avviate nel 2021 e che, anticipa Bertschy, saranno "monitorate e rese strutturali nel prossimo triennio anche attraverso l'utilizzo delle risorse del Programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (Gol)".

L'evento del 24 maggio è dedicato agli operatori che, a vario titolo, si interfacciano con i giovani. E' prevista una prima parte dedicata alla presentazione del progetto e dei suoi esiti, con brevi interviste ad alcuni ragazzi partecipanti; la seconda sarà invece incentrata su riflessioni e prospettive future rispetto al fenomeno dei Neet.

La tavola rotonda sarà introdotta dal professore Alessandro Rosina, docente di Demografia e statistica sociale dell'Università Cattolica di Milano ed esperto riconosciuto a livello nazionale in tema di riflessione accademica sul fenomeno dei Neet. Parteciperanno Marina Fey (sovrintendente agli Studi della Regione Valle d'Aosta), Alessandro Trento (presidente Ordine degli psicologi della Valle d'Aosta), Sveva Mancini (educatore professionale Ser.D Valle d'Aosta), Jean Frassy (direttore di Cittadella dei giovani di Aosta) e Paola Peterlini (funzionario Dipartimento politiche sociali).

Il progetto Reconnect si rivolge ai giovani dai 16 ai 29 anni in cerca di un'occupazione e ha offerto diverse iniziative volte a favorirne l'orientamento e l'avvicinamento lavorativo: dai percorsi individualizzati di tutoring e accompagnamento al lavoro alla formazione a finalità orientativa, e sul campo, per coloro che necessitavano di un percorso di graduale avvicinamento al mondo del lavoro.