Formazione come investimento, Cogne punta su manutentore 4.0

'La formazione come investimento per il futuro: il Manutentore 4.0' è il titolo dell'incontro in programma martedì 10 maggio nella sala conferenze della Cogne acciai speciali, ad Aosta. L'evento è dedicato al percorso formativo dell'Academy e ai nuovi progetti che l'azienda sta strutturando in tema di risorse umane e formazione. Sono in programma gli interventi di Monica Pirovano, direttore generale Cogne acciai speciali, Luigi Bertschy, assessore regionale allo Sviluppo economico, formazione e lavoro, Ilaria Fadda, direttore Risorse umane e formazione Cogne acciai speciali, Matteo Diani, direttore Manutenzione e investimenti impianti, Gianni Buffa e don Vincenzo Caccia (CnosFap).