Fondo impresa femminile, ConfCommercio Vda apre sportello

Prende il via il Fondo impresa femminile del Mise, volto a incentivare le donne ad avviare e rafforzare nuove attività per realizzare progetti innovativi nei settori dell'industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, servizi, commercio e turismo. Le risorse a disposizione ammontano a 200 milioni di euro.

Per "supportare le donne imprenditrici nella compilazione e presentazione della domanda", Confcommercio VdA ha attivato uno sportello dedicato che "ha come obiettivo quello di guidare le aziende nella redazione del progetto d'impresa".

Le domande per richiedere contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati potranno essere presentate secondo il calendario delle date di apertura degli sportelli: per l'avvio di nuove imprese femminili o costituite da meno di 12 mesi la compilazione delle domande è possibile dalle 10 del 5 maggio mentre la presentazione a partire dalle 10 del 19 maggio; per lo sviluppo di imprese femminili costituite oltre 12 mesi la compilazione delle domande è possibile dalle 10 del 24 maggio mentre la presentazione a partire dalle 10 del 7 giugno.

"La creazione di questo sportello dedicato alle donne imprenditrici - commenta Maria Elena Udali, presidente Terziario Donna Confcommercio VdA - ha l'obiettivo di supportare e sostenere le nostre donne. Servizi e Sportelli rappresentano un concreto aiuto per le imprese al fine di essere sempre più vicini ed al passo coi tempi rispetto alle richieste delle aziende".