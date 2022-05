Energia, al via bando per sfruttamento boschi Valle d'Aosta

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di contributo a valere sull'intervento "Cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di energia" del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022. Lo comunica l'assessorato regionale alle Risorse Naturali, precisando che l'iniziativa "si inserisce in un contesto di misure forestali strutturate per intervenire in maniera sinergica per la valorizzazione del patrimonio boschivo valdostano, tramite una gestione forestale sostenibile". Inoltre "si propone di stimolare il settore privato al fine di creare una filiera legno improntata all'utilizzo di biomassa proveniente dai boschi locali a fini energetici".

Il bando prevede sostegni per la costituzione di forme associative che mirino alla creazione di filiere corte in un'ottica di cooperazione duratura e sostenibile, al fine di rendere sostenibile economicamente e dal punto di vista ambientale il recupero di biomasse aziendali o derivanti dalle pratiche selvicolturali. Sono inoltre compresi i costi di esercizio della cooperazione, gli studi sulla zona interessata o sul bacino di utenza, la stesura di piani aziendali e di approvvigionamento e l'animazione della zona interessata. È, infine, previsto il meccanismo della sovvenzione globale che permette ai progetti presentati di coprire anche i costi di investimento che ricadono in altre misure del Psr.

Il sostegno copre il 100% delle spese ammesse e la dotazione finanziaria ammonta a 500.088,12 euro.

Le domande devono essere presentate entro le 12 del 30 settembre. Per ulteriori informazioni www.regione.vda.it/risorsenaturali/Foreste/16_6/default_i.aspx.