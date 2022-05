Lavoro, studenti valdostani alla scoperta percorsi post-diploma

Un pomeriggio per scoprire i percorsi post diploma d'Istruzione Tecnica Superiore (Its), i percorsi annuali d'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (Ifts), i percorsi d'istruzione terziaria professionalizzante all'estero e le borse di studio regionali a sostegno della frequenza di questi percorsi. Ad organizzarlo è l'Assessorato dello Sviluppo economico, Formazione e Lavoro. L'evento - accesso libero - è in programma mercoledì 18 maggio, dalle 14 alle 18, nel cortile interno del Palazzo dell'Assessorato in Piazza della repubblica 15.

In dettaglio, nell'ambito dell'Its/Ifts Day 2022, i giovani potranno conoscere più da vicino gli Istituti tecnici superiori e l'offerta formativa ad alta specializzazione tecnologica che permette di conseguire il titolo di tecnico superiore oltre agli Ifts che formano figure specializzate con competenze culturali, tecniche e professionali coerenti con le richieste provenienti dal mondo del lavoro. Saranno poi fornite informazioni su analoghi percorsi, che rilasciano un titolo in esito equivalente, presenti in tutta l'Unione Europea. Verranno fornite informazioni sull'articolazione specifica delle attività, sugli stage nelle aziende e sui laboratori, sarà anche possibile svolgere dei colloqui informativi e di orientamento post diploma.

"E' fondamentale promuovere e far conoscere ai giovani - commenta l'assessore Luigi Bertschy - le caratteristiche e le potenzialità di queste iniziative formative, che offrono ottimi risultati occupazionali, visto che circa l'80% dei tecnici superiori trova un'occupazione nell'arco di un anno. Inoltre, è forte il legame di questi percorsi con il tessuto produttivo, che permette di formare figure professionali rispondenti ai fabbisogni occupazionali espressi dalle aziende del territorio.

Per queste ragioni, dopo una prima sperimentazione effettuata nel 2021 che ha portato a supportare economicamente 15 giovani che stanno frequentando percorsi di Its in varie Regioni italiane, anche per quest'anno nell'ambito delle strategie d'intervento del Piano politiche del lavoro, è prevista l'erogazione di borse di studio per favorire la frequenza di questi percorsi da parte dei giovani valdostani".

Per l'anno formativo 2021/22 e 2022/23 sarà infatti erogata agli studenti frequentanti i percorsi Its, Ifts e i corsi di formazione terziaria professionalizzante all'estero, una borsa di studio con una quota fissa, pari a 3.000 euro, più una componente per il rimborso delle spese di vitto e alloggio.