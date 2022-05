Attivato nuovo sportello consulenza per futuri imprenditori

E' stato attivato in Valle d'Aosta un nuovo servizio di consulenza e informazione rivolto a imprese e futuri imprenditori. Lo ha comunicato l'assessorato regionale dello Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, precisando che il nuovo 'Sportello Imprese' "è a disposizione di aziende e cittadini interessati ad avviare una propria attività d'impresa". Si trova nel Palazzo dell'Assessorato in piazza della Repubblica 15, ad Aosta (orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle ore 12 e dalle 14 alle 16, previo appuntamento).

"Lo Sportello Imprese - si legge in una nota - potenzia la rete dei servizi dedicati alle imprese sul territorio e ha l'obiettivo di sostenere i futuri imprenditori oltre a offrire assistenza a quelle già presenti sul territorio regionale. In particolare, offre gratuitamente servizi di consulenza e informazione utili per orientarsi tra diversi adempimenti burocratici e gestionali: servizio informativo Incentivi, contrattualistica, sicurezza sul lavoro, incontro domanda e offerta di lavoro, e tirocini extra curriculari".

"Lo sportello per le imprese - afferma l'assessore Luigi Bertschy - è un ulteriore segnale dell'intervento dell'amministrazione a favore del sistema produttivo. Gli interventi che l'amministrazione regionale ha previsto e prevede a sostegno delle imprese attraverso le sue leggi sono orientati alla ripresa degli investimenti, allo sviluppo della produttività e della competitività del sistema imprenditoriale, allo sviluppo della neo-imprenditorialità anche tra i giovani, al fine di superare le difficoltà dovute agli effetti della pandemia sull'economia. Con lo sportello imprese l'obiettivo è di favorire la vicinanza tra amministrazione e mondo produttivo di modo che le aziende, e in particolare, quelle neo costituite, possano essere orientate e supportate nelle loro scelte".

Nei prossimi mesi lo Sportello sarà affiancato anche da un portale online. Per informazioni aggiuntive sui servizi erogati è possibile visitare la pagina web dedicata all'indirizzo https://lavoro.regione.vda.it/imprese/sportello-imprese.