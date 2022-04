Attivato Sportello orientamento per profughi ucraini

Dal 26 aprile sarà attivo lo Sportello di orientamento al lavoro presso il Centro per l'impiego di Aosta nell'ambito delle attività di accoglienza volte ad assicurare il soccorso e l'assistenza ai cittadini ucraini che arrivano sul territorio regionale. Lo comunica l'assessorato regionale del Lavoro.

"L'attivazione dello sportello - è spiegato in una nota - deriva dalla necessità di una seconda fase dell'accoglienza, quella legata all'integrazione nelle sue varie forme, dalla conoscenza della lingua italiana all'accesso al lavoro e all'adesione a corsi di formazione. A queste necessità risponderanno gli operatori del Centro per l'impiego supportando i richiedenti nella ricerca di un'occupazione, fornendo loro informazioni sul mercato del lavoro valdostano e sui percorsi di formazione attivi nella regione, in particolare per la lingua italiana". Al fine di favorire un "adeguato" inserimento del profugo lavoratore nel territorio, è stato anche attivato da Progetto Formazione un corso di lingua italiana. Inoltre per facilitare la comunicazione e la successiva presa in carico dell'utente, l'operatore del Centro sarà affiancato da un mediatore culturale di lingua ucraina.

Lo sportello sarà attivo il martedì dalle 14,30 alle 16,30 e il giovedì dalle 9 alle 11 con accesso libero, senza prenotazione.

E' possibile consultare la pagina dedicata allo sportello sul Canale tematico "Lavoro" del sito istituzionale al link https://lavoro.regione.vda.it/notizie/sportello-lavoro-ucraini.