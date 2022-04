Lavoro: da giunta ok a piano per Programma Garanzia occupabilità

(ANSA) - AOSTA, 21 APR - La giunta regionale della Valle d'Aosta ha approvato il Piano di attuazione regionale (Par) del Programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (Gol) nell'ambito delle politiche attive del lavoro del Pnrr, con un finanziamento complessivo di 1.848.000 euro per il 2022.

Il Programma Gol, con un orizzonte temporale 2021/2025, è stato progettato per rilanciare l'occupazione in Italia, per il tramite di azioni e strumenti di politica attiva del lavoro specifici, studiati in base ai bisogni e alle necessità del lavoratore. A livello regionale, dopo un'analisi del contesto territoriale, integrando la strategia già individuata nel Piano triennale di politica del lavoro 2021-2023 approvato lo scorso anno, il Piano individua numerose azioni di politica attiva del lavoro. Le iniziative sono destinate ai lavoratori in cerca di una nuova occupazione, rivolgendo un'attenzione particolare ai disoccupati percettori di ammortizzatori sociali in assenza di rapporto di lavoro, ai beneficiari di sostegno al reddito di natura assistenziale e a lavoratori fragili e/o vulnerabili, tra i quali i giovani Neet, considerati per il nostro territorio un target importante da intercettare fin da subito mediante la previsione di azioni ad hoc di inserimento lavorativo.

Secondo l'assessore allo Sviluppo economico, formazione e lavoro, Luigi Bertschy, rilanciare l'occupazione era l'obiettivo del nuovo percorso regionale di Bon Emploi che oggi viene affiancato dal Par Gol. Inoltre Bertschy ritiene che il potenziamento dell'attività dei Centri per l'impiego, già avviato, e l'insieme degli strumenti e delle misure di politica attiva previste dal Piano regionale Gol, permetteranno di dare risposte concrete e adeguate alle persone in cerca di occupazione e in condizioni di fragilità per la ricerca attiva del lavoro.

A seconda delle caratteristiche individuali di ciascun lavoratore, saranno proposti quattro percorsi alternativi: il reinserimento occupazionale, 'upskilling', 'reskilling', lavoro e inclusione. Tutte le informazioni circa l'attuazione del Programma Gol in Valle d'Aosta saranno pubblicate sul sito istituzionale https://lavoro.regione.vda.it. (ANSA).