Innovazione: Bertschy, veicolare al meglio i 16 mln del Fesr

"Abbiamo messo a disposizione importanti risorse, più di 16 milioni di euro, nella nuova programmazione Fesr. Non mi pare che nell'immediato futuro il problema sia quello delle risorse finanziarie, ma di ben veicolarle in una strategia complessiva per raggiungere gli obiettivi dei prossimi sei-sette anni". Lo ha detto l'assessore allo Sviluppo economico, formazione e lavoro, Luigi Bertschy, in apertura dell'evento alla Pépinière d'Entreprises 'Politiche di sviluppo del territorio per una Valle d'Aosta digitale, sostenibile e green', in cui sono stati presentati i primi risultati del Bando Aggregazioni R&S, finanziato nell'ambito del Programma investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (Fesr) con oltre 6,6 milioni di euro.

"I dati della Strategia di specializzazione intelligente della Valle d'Aosta - ha spiegato Bertschy - ci dicono che siamo migliorati ma siamo ancora investitori moderati sulla ricerca.

Il rapporto sul Pil non premia rispetto ad altri territori del Nord-Ovest. Ma mettere a disposizione fondi non basta se poi l'opportunità non viene colta dal sistema delle imprese.

Dobbiamo fare in modo che queste risorse ci portino a raggiungere l'obiettivo finale: crescita del sistema economico, miglioramento della qualità della vita e - ha detto rivolgendosi al pubblico formato perlopiù da piccoli imprenditori - contrastare il calo demografico, facendovi venire a vivere in Valle d'Aosta".