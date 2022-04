Lavoro, Vda prepara misure contro disoccupazione giovanile

Ridurre la disoccupazione giovanile e contrastare il fenomeno Neet (Not in employment education o training) dei giovani nella fascia d'età 16-29 anni: è l'obiettivo delle iniziative che la Regione Valle d'Aosta intende avviare sulla base della Convenzione sottoscritta con l'Agenzia nazionale per le Politiche attive del lavoro. La giunta regionale - su proposta dell'assessorato allo Sviluppo economico, formazione e lavoro - ha infatti approvato l'avviso garanzia giovani 2/a fase, in esecuzione del piano di attuazione regionale del Programma operativo nazionale iniziativa occupazione giovani, finanziato dal Fondo sociale europeo e dal fondo Youth employment initiative.

Le misure previste vanno dal fornire informazioni sul programma al vero e proprio accesso alla Garanzia, passando per l'orientamento specialistico e la formazione mirata all'inserimento lavorativo, sino all'accompagnamento al lavoro e al tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica.