Formazione e tirocini, parte Bon Emploi

Tirocini, accompagnamento nella ricerca del lavoro e formazione specifica per raggiungere il proprio traguardo professionale a partire da ciò che si conosce e che si sa fare. Finanziato con 1,5 milioni di euro di risorse della Regione autonoma Valle d'Aosta per il 2022, il progetto Bon Emploi dell'assessorato allo Sviluppo economico, formazione e lavoro mira a creare un percorso individualizzato di ricerca attiva del lavoro.

Insieme a un operatore specializzato si stabilisce un obiettivo professionale definendo come lo si può raggiungere: si va dal tirocinio presso un'azienda del territorio valdostano ai percorsi di formazione specifici (di durate diversificate a seconda del bisogno, fino ad un massimo di 320 ore) sino all'accompagnamento nella ricerca del lavoro presso le aziende.

Si può accedere anche a più iniziative, in modo da costruire un percorso il più rispondente possibile alle richieste del mercato del lavoro.

La prima parte del percorso è costituita dall'analisi delle competenze e dalla definizione del traguardo professionale. Si svolgerà sotto forma di colloqui individuali o in piccoli gruppi, secondo un calendario concordato con l'interessato. La seconda parte avrà una durata variabile in base alle iniziative che si vorranno attivare.

Per i tirocini e la formazione è prevista un'indennità di frequenza.

La formazione trasversale prevede diversi corsi di formazione necessari per lavorare in ogni settore: sicurezza, Haccp, competenze relazionali, linguistiche, informatiche e tecniche.

Quella professionalizzante, invece, offre 19 corsi per riqualificarsi e raggiungere il proprio obiettivo in vari settori economici: agricoltura, silvicoltura e pesca; edilizia; meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica; produzioni alimentari; servizi digitali; servizi alla persona; servizi di distribuzione commerciale; servizi turistici; trasporti e logistica.

Il progetto ha dei destinatari specifici: i lavoratori disoccupati da non più di 24 mesi - compresi i titolari di ditte o di partita Iva - e i lavoratori subordinati o autonomi a rischio di espulsione dal mercato del lavoro, tutti con un'età superiore ai 25 anni e residenti o domiciliati in Valle d'Aosta.

Gli interessati possono rivolgersi al Centro per l'impiego di riferimento per il loro territorio: Morgex (il lunedì e il venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 - +39 0165 274 522, +39 0165 274 549), Aosta (piazza della Repubblica 15, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 - +39 0165 274 522, +39 0165 274 549) o Verrès (via Caduti della libertà, 1, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 - +39 0125 929 443). Insieme all'operatore del Centro per l'impiego di riferimento, l'interessato definirà innanzitutto se Bon Emploi è il progetto giusto, potrà ottenere informazioni dettagliate ed, eventualmente, iniziare il percorso.

"Quest' iniziativa nasce dall'esigenza di rispondere prontamente e seriamente - spiega l'assessore al Lavoro, Luigi Bertschy - all'inserimento e alla ricollocazione lavorativa degli iscritti ai centri per l'impiego. Il progetto è frutto di un lavoro, iniziato nel corso del 2021, di un'attenta e qualificata progettazione interna e di condivisione all'interno del Consiglio politiche del lavoro.

Inoltre il progetto Bon Emploi anticipa l'idea della Garanzia occupabilità dei lavoratori che sarà finanziato con le risorse del Pnrr e che è in fase di progettazione. Possiamo pertanto dire di essere dei precursori con la nostra misura regionale".