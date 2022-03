Violenza sui luoghi di lavoro, prosegue raccolta informazioni

(ANSA) - AOSTA, 19 MAR - La Consigliera di parità della Valle d'Aosta Katya Foletto continuerà fino alla fine del mese di maggio 2022 a raccogliere informazioni utili per lavorare in tema di prevenzione e di contrasto ad ogni forma di violenza nei luoghi di lavoro.

La raccolta viene svolta in stretta collaborazione con la sede regionale di Aosta dell'Inail e in sinergia con il Centro donne contro la violenza di Aosta e l'Osservatorio economico e sociale della Regione. "È infatti oggi quanto mai importante - si legge in una nota dell'assessorato dello Sviluppo economico, formazione e lavoro - potenziare la comunicazione su tale tematica sensibilizzando tutti i lavoratori e le lavoratrici".

Nell'ottica della prevenzione e della tempestiva denuncia partecipano all'iniziativa di diffusione delle modalità di compilazione del sondaggio anonimo le organizzazioni sindacali territoriali Cgil, Cisl, Uil e Savt. L'intento comune è infatti "garantire un ambiente di lavoro sano, prevenire e rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze affinché ogni lavoratore e lavoratrice, anche in virtù del ruolo ricoperto nell'organizzazione, prenda piena coscienza della situazione e si attivi per riconoscere, contrastare e prevenire questi fenomeni".

L'ufficio della Consigliera di Parità ricorda infine che è aperto al pubblico, su appuntamento, uno sportello di ascolto e orientamento (con modalità in presenza e da remoto), finalizzato a un servizio di consulenza per la rilevazione degli squilibri di genere e ad azioni di contrasto alle discriminazioni di genere dirette ed indirette, individuali e collettive (per informazioni e contatti consiglieradiparita@regione.vda.it e 3384960464). (ANSA).