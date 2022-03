Lavoro: Bertschy, montagna necessita di politiche dedicate

"La montagna ha bisogno di politiche sue e di una visione sua per svilupparsi, in un contesto ovviamente globale". Lo ha detto il vicepresidente della Regione e assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, Luigi Bertschy, intervenendo agli Stati generali mondo lavoro della montagna, evento organizzato a Courmayeur.

"E' di questi giorni l'approvazione della legge sulla montagna", ha ricordato. Nonostante "tutte le sfaccettature e i miglioramenti che si dovranno portare a questa prima legge, finalmente parliamo di montagna come luogo dove investire, progredire, portare attenzione non in termini di bisogni ma di specificità che ha rispetto alla citta. Tante persone che vivono in luoghi distanti hanno necessità di avere gli stessi servizi degli altri e soprattutto di dotarsi di tutte quelle innovazioni, di tutti quegli investimenti a livello infrastrutturale che sono necessari per guardare con fiducia al futuro. E' positivo che finalmente si possa tornare a ragionare della montagna come un luogo vivo dove fare investimenti, costruire dei progetti per le persone, per le comunità, che tengano in considerazione le peculiarità dei luoghi del territorio e le necessità di differenziare le politiche che vengono realizzate in altre territori".

"L'elemento di ripartenza per parlare di montagna", ha sottolineato Bertschy, è stata "la reazione nelle regioni alpine, ma anche a livello italiano ed europeo, ai difficilissimi mesi della scorsa stagione invernale, quando la nostra economia è stata completamente frenata da scelte che in quel momento avevano come carattere principale l'attenzione agli aspetti sanitari ma che hanno inciso pesantemente sulla vita e sull'economia delle regioni di montagna".