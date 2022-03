Approvato Piano regionale lavori pubblica utilità 2022

La Giunta regionale della Valle d'Aosta ha approvato la realizzazione del piano di interventi per la manutenzione ordinaria nel settore delle opere di pubblica utilità per il 2022. Nell'ambito del programma - come si legge in una nota - è prevista l'assunzione fino a 35 lavoratori, inclusi nella graduatoria unica degli operai edili stagionali, per un totale di 140 giornate lavorative. Allo scopo sono stati stanziati 868 mila euro.

“Abbiamo elevato a 140 il numero di giornate lavorative, in modo da arrivare a garantire per circa 6 mesi e mezzo all’anno la possibilità di lavoro. Il piano prevede l’assunzione a tempo determinato di circa 35 operai, reclutati mediante attingimento da apposita graduatoria regionale. In continuità con l’attività già svolta negli anni precedenti, i lavoratori si occuperanno della pulizia e della manutenzione ordinaria su parti di immobili e strade regionali che collegano diverse località della regione” ha spiegato l’assessore Carlo Marzi. Il Piano è finalizzato a "favorire il mantenimento del territorio e la manutenzione delle opere pubbliche, mediante l'impiego di lavoratrici di età superiore a quarantacinque anni e di lavoratori di età superiore a cinquanta anni, nonché di soggetti in possesso di certificazione di invalidità". Con l’approvazione del piano di interventi per la manutenzione ordinaria nel settore delle opere di pubblica utilità per l’anno 2022, entro il prossimo 11 aprile potranno essere avviate le assunzioni attraverso apposita graduatoria regionale, di validità triennale, approvata nel maggio 2020 e valida fino a maggio 2023.