Lavoro: Foletto, donne comprendano loro essenzialità

(ANSA) - AOSTA, 12 MAR - "Ci sono tante persone e tanti organismi che si occupano di pari opportunità ed è necessario che le donne comprendano di essere una componente essenziale della società, che vadano finalmente messe in rete le esigenze e affrontate le problematiche e i nodi essenziali delle problematiche di genere". Lo ha detto la Consigliera di Parità, Katya Foletto, in occasione dell'incontro 'Il lavoro delle donne tra produttività e conciliazione' che si è svolto alla Cittadella dei giovani di Aosta. "Sono molto soddisfatta della partecipazione, - ha spiegato - si è trattato di un bel momento di messa in comune di idee e riflessioni, una prima analisi del contesto a tutto tondo".

L'iniziativa ha avuto l'obiettivo di mettere a confronto, in un momento di riflessione comune, le diverse sensibilità al femminile o legate alla promozione delle pari opportunità presenti in Valle d'Aosta I punti principali emersi sono stati il ruolo fondamentale delle donne nei settori produttivi e nel management femminile, il riferimento alla disparità salariale tra uomo e donna, al cambiamento culturale necessario per arrivare alla condivisione dei compiti di cura all'interno della famiglia, alla competenza degli enti locali nella predisposizione dei servizi di conciliazione, alle diverse esigenze del mondo del lavoro, al lavoro nero, e alla pressione psicologica della sandwich generation.

Come ha sottolineato l'assessore allo Sviluppo economico, formazione e lavoro Luigi Bertschy, questo è stato "il primo momento di confronto e collaborazione per elaborare interventi che rispondano sempre più alle esigenze emerse, tenendo conto della situazione socio economica della nostra regione e dell'obiettivo comune di far progredire le politiche di parità opportunità". (ANSA).