Selezione boscaioli, domande entro 22 marzo

Scadrà martedì 22 marzo alle 14 il termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione integrativa, per titoli ed esami, per l'assunzione di personale a tempo determinato stagionale, previo superamento di percorso formativo, con qualifica di operaio idraulico-forestale, terzo livello qualificato super, e con profilo di operatore boschivo ("bûcheron") per i cantieri forestali della Regione Valle d'Aosta.

Gli iscritti alla selezione, dopo una prova selettiva teorico-pratica, potranno accedere al corso di formazione, della durata complessiva di 160 ore. Il corso si compone di tre moduli: uso della motosega per operazioni di sramatura e sezionatura (senza abilitazione all'abbattimento); uso della motosega per l'abbattimento di piante di piccole e medie dimensioni; formazione al lavoro in bosco (abbattimento di piante, esbosco del legname con argani e trattore forestale).

Durante il corso di formazione, i candidati saranno regolarmente assunti con qualifica di operaio secondo livello qualificato. Al termine del corso, sarà espletata una prova di idoneità e, in caso di esito positivo, saranno rilasciati ai candidati attestati di formazione per ogni singolo modulo.

I candidati risultati idonei al corso di formazione svolgeranno un periodo di affiancamento lavorativo in un cantiere forestale, al termine del quale avrà luogo la prova teorico pratica d'esame per la definizione della graduatoria finale.

Per informazioni è possibile contattare gli uffici del Dipartimento Risorse naturali e Corpo forestale ai seguenti recapiti telefonici 0165-776207 - 776314 e all'indirizzo mail risorse_naturali@regione.vda.it.