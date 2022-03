Lavoro, ad Aosta un evento per riflettere sul ruolo della donna

Un'iniziativa di riflessione collettiva sul ruolo delle donne nel mondo del lavoro oggi, alla luce della complessità amplificata dalla pandemia: è quanto propone la consigliera regionale di Parità in occasione della Giornata internazionale della donna 2022.

L'evento si svolgerà sabato 12 marzo 2022, alle 15, nel teatro della Cittadella dei giovani di Aosta. Sarà approfondita la necessità di conciliare la vita professionale con le crescenti richieste di impegni familiari e personali, che pone tutti, e in particolare le donne, nella condizione di far fronte ad un aggravarsi dei carichi di lavoro, oltre che a un forte stress.

"La scelta spesso obbligata del part-time non è la soluzione e rappresenta, al contrario, una diminuzione del reddito e delle possibilità di progressione di carriera con evidenti penalizzazioni. Inoltre, il licenziamento in alcune situazioni rappresenta l'unica possibilità per far fronte alla gestione dei carichi familiari", dichiara Katya Foletto, consigliera regionale di Parità. "L'incontro - aggiunge - vuole portare l'attenzione su questa tematica per riflettere insieme su ruoli, soluzioni e azioni da adottare per sostenere le lavoratrici".

Sulla questione si interrogheranno rappresentanti delle istituzioni, del mondo del lavoro, dei sindacati e del terzo settore. L'ingresso è a partecipazione libera, previo controllo del possesso di Green pass rafforzato e della mascherina Ffp2.