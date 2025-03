La Valle d'Aosta partecipa a 'Vaches en piste'

La Valle d'Aosta sarà presente a 'Vaches en Piste', il salone dell'agricoltura di La Roche-sur-Foron (Francia), in programma da giovedì 27 a domenica 30 marzo prossimi.

La partecipazione a 'Vaches en Piste' nasce dalla volontà - fa sapere l'assessorato all'Agricoltura - di "promuovere le eccellenze della zootecnia valdostana e di rafforzare i legami con i territori transalpini accomunati dalle medesime sfide e opportunità nel settore agricolo e ambientale".

Durante la manifestazione, la delegazione valdostana potrà presentare i prodotti e le peculiarità del proprio comparto agricolo e zootecnico, con focus sulle razze autoctone e sulle "pratiche di allevamento sostenibile che caratterizzano il modello valdostano".

"Questo evento - dichiara l'assessore Marco Carrel - rappresenta un'opportunità imperdibile per mettere in luce le nostre tradizioni, confrontarci con realtà simili alla nostra e rafforzare le sinergie con gli attori del settore a livello internazionale, oltre ad essere un'importante vetrina di richiamo turistico e appuntamento irrinunciabile per i tanti appassionati del mondo dell'allevamento bovino e delle buone pratiche di alpeggio".



