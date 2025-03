Caveri a Fitto, 'trovare altre forme per finanziare riarmo'

"Ai già noti rischi di centralizzazione si somma ora la discussione sullo spostamento di alcuni fondi di coesione sul riarmo dell'Europa. Ho segnalato la necessità di trovare altre fonti di finanziamento. Sulla centralità ho rievocato i danni fatti da un ruolo eccessivo dello Stato, scarsamente collaborativo con le Regioni, del Piano di Resilienza, evidenziando per alcuni progetti l'importanza di consentire la conclusione dei lavori oltre la metà del 2026, pur segnalando le buone performance della Valle d'Aosta". Lo ha detto l'assessore regionale agli Affari Europei e al Pnrr, Luciano Caveri, al termine di un incontro a Roma con Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione europea con delega alla Coesione e alle Riforme.

"È stato un interessante scambio di opinioni - commenta Caveri - nel quale ho avuto la possibilità di intervenire in maniera più approfondita di quanto avessi potuto fare, giorni fa, al Comitato delle Regioni con lo stesso Fitto". Tra le altre tematiche sollevate, Caveri ha segnalato "la necessità assoluta di semplificare le procedure e di coordinare meglio il sistema dei controlli, che innesca ritardi e problematiche che mettono a rischio la spesa anche a causa del complesso sistema amministrativo italiano. Condivido l'idea di elencare alla Commissione temi puntuali su questo argomento". Infine, secondo Caveri "spiccano, nelle zone di montagna, il cambiamento climatico, la crisi demografica e l'invecchiamento della popolazione e anche quello della sovranità energetica su cui ho ribadito la logica sbagliata con cui l'Italia chiede, a differenza dei principali Paesi europei, le gare per le concessioni nel settore idroelettrico".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA