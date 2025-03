Caveri, 'evitare centralizzazione della politica di coesione'

"La politica di coesione deve aprire sempre di più al pieno riconoscimento della Montagna e delle sue popolazioni, applicando concretamente quanto è già previsto dai Trattati. Lavorerò, come rappresentante di una Regione montana come la Valle d'Aosta e coordinatore della montagna nella Conferenza delle Regioni, affinché il Comitato delle Regioni si esprima il più possibile su questo tema, nel quale oltretutto si riflettono altre competenze della commissione Nat quali Sanità e Turismo". L'assessore agli Affari europei, Luciano Caveri, nel corso dei lavori della commissione Nat (Risorse naturali) del Comitato europeo delle Regioni, riunitasi ieri a Bruxelles, nella sua prima seduta della legislatura, è intervenuto nel dibattito sulle priorità della stessa commissione per il 2025.

Nominato a febbraio coordinatore del Gruppo politico Renew Europe per la commissione Nat, Caveri, criticando - si legge in una nota della Regione - la gestione centralizzata del Piano di Sviluppo rurale che ha infranto lo storico legame fra Regioni e Commissione europea nel settore agricolo, ha sottolineato la necessità di evitare in tutti i modi di replicare tale modello anche per la Politica di Coesione, che ad oggi consente un più efficace e rapido utilizzo delle risorse comunitarie, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà e delle specificità territoriali. Caveri si è inoltre soffermato sul riconoscimento che la nuova Politica di Coesione dovrebbe attribuire alle zone di montagna, ribadendo il proprio impegno a difenderne e promuoverne gli interessi presso il Comitato europeo delle Regioni.



