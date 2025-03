Maison des artistes Bard, al via la programmazione culturale

Con l'inaugurazione nel prossimo fine settimana della Mab - Maison des artistes Bard prenderà il via la programmazione culturale 2025 del progetto transfrontaliero Transit - Transizione verso il turismo culturale sostenibile, finanziato nell'ambito del programma Interreg VI-A France - Italia Alcotra per la programmazione 2021-2027. Sono oltre 20 le attività in programma tra residenze, masterclass, atelier e workshop, visite guidate, progetti educativi, azioni di promozione della gastronomia e del folklore locale.

La gestione della Mab, presso l'ex Hôtel Stendhal, è stata affidata alla compagnia teatrale Palinodie. Nelle previsioni, le giornate di sabato 8 e domenica 9 marzo saranno un 'assaggio' di quello che animerà il borgo di Bard per i prossimi mesi. "Il nostro arrivo nel borgo di Bard vuole essere un'occasione per far nascere relazioni: la Mab non è nostra, ma del Comune e di tutte le persone che la vorranno attraversare e vivere", ha spiegato in conferenza stampa Verdiana Vono, codirettrice artistica di Palinodie. In piazza Cavour, di fronte al Municipio di Bard, sabato 8 marzo alle 18.30 ci saranno il taglio del nastro ed i discorsi istituzionali, poi alle 19 si potrà assistere ad un estratto dello spettacolo 'Tinta - una storia autobiografica' che Verdiana Vono ed Eleonora Cicconi prepareranno in residenza artistica proprio alla Mab dal 4 al 7 marzo.

"L'avventura che sta partendo con la Mab è, per il nostro territorio, epocale", ha detto Stefania Tagliaferri, codirettrice artistica di Palinodie. "I progetti dell'annualità 2025 hanno l'obiettivo di avviare la transizione verso un turismo culturale sostenibile come modello di sviluppo sociale, culturale ed economico nelle tre comunità di Aussois, Avrieux e Bard", ha sottolineato Luca Ricci, direttore artistico del progetto Transit. "Il progetto Transit è un'iniziativa importante, che conferma la bontà dei programmi Interreg ed il carattere transfrontaliero della Valle d'Aosta", ha dichiarato l'assessore regionale agli Affari europei, Luciano Caveri. "Per il Comune che ho l'onore di guidare, questa settimana rappresenta davvero un punto di arrivo, un traguardo dopo una lunga corsa in cui siamo impegnati da tempo", ha spiegato Silvana Martino, sindaca di Bard.



