Programmi regionali Fesr e Fse+, convocato tavolo confronto

Incaricato di "accompagnare la fase di programmazione e di attuazione della Politica regionale di sviluppo alla quale contribuiscono i Programmi a cofinanziamento europeo e statale che interessano la Valle d'Aosta", è stato convocato per il 28 febbraio alle 11, nella sala Viglino di Palazzo regionale di Aosta, il Tavolo permanente per il confronto partenariale sulla Politica regionale di sviluppo, organismo concertativo del periodo di programmazione 2021/27. E' composto da oltre 50 rappresentanti del partenariato istituzionale, economico, sociale e ambientale valdostano che, sottoscrivendo nel 2021 un apposito Protocollo d'intesa, si sono impegnati ad assicurare una concertazione e un approccio partecipativo rispetto agli indirizzi che caratterizzano la Politica regionale di sviluppo nel periodo 2021/27.

Presieduto dall'assessore Luciano Caveri, l'incontro sarà l'occasione per condividere le proposte di riprogrammazione di medio termine dei Programmi regionali Fesr e Fse+ 2021/27 e per fornire una panoramica sullo stato di attuazione degli altri Programmi che concorrono alla Politica regionale di sviluppo 2021/27, tra cui il Complemento regionale per lo sviluppo rurale, i Programmi di Cooperazione Territoriale europea, il Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Verrà, inoltre, presentato un aggiornamento sull'attuazione delle Strategie delle Aree interne Bassa Valle e Grand-Paradis e saranno illustrate le opportunità offerte dal Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane. Sarà, infine, fornita un'informativa anche sull'attuazione del Pnrr a livello regionale.



