Comitato europeo Regioni, Caveri alla sessione plenaria

"È con grande gioia che riprendo - di nuovo come titolare - il mandato nella nuova legislatura del Comitato delle Regioni, di cui ho già fatto parte più volte in passato. Rappresento, fra i dieci nominati dalle Regioni italiane, la visione del regionalismo speciale e del pensiero federalista e per questo ho scelto di aderire al gruppo di Renew e sono stato accolto con gentilezza dai colleghi". Così l'assessore agli Affari europei, Luciano Caveri, che partecipa a Bruxelles alla sessione plenaria inaugurale dell'ottavo mandato del Comitato europeo della Regioni, iniziata ieri e in corso anche oggi.

La Valle d'Aosta esprime così nuovamente un componente effettivo dell'organo consultivo dell'Ue a seguito di un accordo tra la Regione autonoma e il presidente della Provincia autonoma di Bolzano.

L'assessore Caveri è componente della Commissione risorse naturali (Nat), competente sui temi riguardanti lo sviluppo rurale, la salute, l'agricoltura, la silvicoltura, la pesca, la protezione civile, la protezione dei consumatori e il turismo e della commissione Cittadinanza, governance, affari istituzionali ed esterni (Civex).

"Ci sono nel breve dossier brucianti - sottolinea Caveri - che riguardano il futuro dell'Europa, la politica di coesione, il Pnrr, il tema della montagna, il rispetto della sussidiarietà e altre questioni che svilupperò in aula e nelle commissioni".

Nel corso della sessione plenaria sono previsti l'elezione degli organi del Comitato e dibattiti sulla politica di sviluppo regionale dell'Ue con Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione europea per la Coesione e le riforme, e sull'edilizia abitativa, e con Dan Jorgensen, commissario europeo per l'Energia e l'edilizia abitativa. Marta Kos, commissaria europea per l'allargamento, parteciperà alla sessione plenaria per conferire il premio del sindaco Paweł Adamowicz a Vitaliy Klitschko, sindaco di Kiev.



