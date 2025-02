Sviluppo territorio, intesa tra Valle d'Aosta e Rhones-Alpes

Lo sviluppo del territorio transfrontaliero è stato il tema al centro di un incontro a Lione tra l'assessore agli Affari europei della Valle d'Aosta, Luciano Caveri, e il presidente della Regione francese Auvergne-Rhônes-Alpes, Fabrice Pannekoucke. Nella riunione - come si legge in una nota dell'amministrazione regionale valdostana - si è anche parlato dell'elaborazione di un patto per lo sviluppo della montagna che riunisca rappresentanti del Comitato europeo delle Regioni ed esponenti politici del Parlamento europeo con la rinascita di un'associazione europea che raggruppi gli eletti della montagna. Inoltre, del rilancio delle attività dell'Euroregione Alpi-mediterraneo Alpmed, dello sviluppo congiunto di progettualità in tema di sfruttamento della intelligenza artificiale, e di un maggior coinvolgimento della parte politica nella governance della Strategia Macroregionale Alpina Eusalp. Caveri ha infine ribadito le preoccupazioni per il futuro del traforo del Monte Bianco.

"Con Fabrice Pannekoucke c'è ormai un'intesa molto forte - ha dichiarato Caveri - basata su una sensibilità comune sui temi importanti per lo sviluppo del territorio montano. A riprova della forte collaborazione tra le due amministrazioni, nell'incontro di ieri Pannekoucke ha invitato la Valle d'Aosta a partecipare all'Assemblea generale dell'Association Internationale del Regions francophones, che avrà luogo a Lione i prossimi 5 e 6 giugno e proposto tavoli tematici su materie come energia e Università".



