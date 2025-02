Tajani, su secondo tunnel Bianco comitato tecnico di fattibilità

"Stiamo lavorando per trovare una soluzione per avere il secondo tunnel del Monte Bianco: questa è la proposta italiana. Abbiamo deciso di dar il via a un comitato tecnico che studierà la fattibilità dei costi e dei risparmi anche in materia ambientale della realizzazione per fare il nuovo tunnel che affianchi quello attuale. Risolvere i problemi di trasporto di un collegamento transfrontaliero è fondamentale perché il Frejus fa crescere l'economia francese e l'economia italiana e il trattato serve proprio a questo: rinforzare le relazioni, ma anche rafforzare la possibilità di far crescere economicamente, assieme, la seconda e la terza potenza economica industriale della nostra Unione Europea". Così il vice premier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al termine del Comitato di cooperazione frontaliera franco-italiano che si è svolto ieri pomeriggio a Palazzo Masséna a Nizza (Francia).

L'apertura test del Tenda "avverrà ad aprile, a giugno l'apertura definitiva", ha confermato il ministro dei Trasporti francese Philippe Tabarot. Il ministro ha auspicato che, sempre a giugno, "possa riaprire anche il collegamento ferroviario del Frejus", motivo per il quale ha aggiunto: "Sarebbe molto bello se a giugno si potesse fare una doppia inaugurazione lo stesso giorno".



