Réunion des élus et des acteurs locaux du Tour du Mont-Blanc

Hier l'Espace Mont-Blanc a réuni, au centre des congrès Le Majestic de Chamonix (France), les acteurs locaux concernés par l'itinéraire du Tour du Mont-Blanc.

L'assesseur des Ouvrages publics, du territoire et de l'environnement, Davide Sapinet, a participé à la séance en tant que vice-président de la Conférence transfrontalière Mont-Blanc, avec une délégation de la Vallée d'Aoste composée d'élus de Courmayeur et de la Valdigne, de gestionnaires de refuges, de guides et de techniciens.

La table ronde transfrontalière a permis d'échanger sur les problématiques environnementales liées à la fréquentation de cet itinéraire en boucle de plus de 170 km autour du massif du Mont-Blanc, parcouru chaque année par plus de 45.000 randonneurs venant du monde entier. Au fil des années, l'Espace Mont-Blanc a dédié au Tour du Mont-Blanc des nombreuses initiatives, et notamment la création de son logo, la mise en ligne du premier et unique site transfrontalier sur le Tmb (www.autourdumontblanc.com) et de la centrale de réservation du Tmb (www.montourdumontblanc.com), ainsi que l'institution de l'Association des gardiens de refuges et gites du Tmb, qui aujourd'hui gère la centrale de réservation et poursuit ses rencontres périodiques.

La rencontre a permis aux intervenants de dialoguer et de faire émerger problèmes et solutions liés à une fréquentation importante, avec pour ambitions la préservation environnementale, la cohabitation harmonieuse avec riverains et acteurs du territoire et la qualité d'accueil des randonneurs.

L'assesseur Sapinet, pris acte avec satisfaction de "la participation nombreuse et qualifiée des élus et des gestionnaires à la table ronde", a souligné que "cette rencontre très participée a été l'occasion de partager l'état des lieux sur ce thème de grande actualité et nous permettra de traiter les différents sujets avec les collègues du gouvernement concernés. En perspective, il s'agira de donner des priorités, en distinguant les actions qui ont un caractère local de celles qui justifient une approche transfrontalière, afin de répondre aux questions soulevées de façon cohérente sur les trois versants du Mont-Blanc".



