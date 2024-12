Caveri, "le popolazioni di montagna meritano risposte"

"La montagna italiana ha bisogno di risposte che potranno venire dalla nuova legge ora alla Camera dopo il voto già avvenuto del Senato. Tuttavia, vi sono questioni serie come la crisi demografica e la transizione energetica e digitale, che gli enti locali e l'Unione europea devono affrontare con le Regioni. Ci vogliono risposte significative ed è bene ricordarlo. Come è bene ricordare che la montagna non è soltanto natura selvaggia e non è luogo senza presenza umana". Così l'assessore Luciano Caveri in qualità di coordinatore della Commissione politiche della montagna della Conferenza delle regioni e delle province autonome durante la 21/a Giornata internazionale della montagna.

L'occasione è l'evento celebrativo 'Soluzioni per la montagna per un futuro sostenibile: innovazione, adattamento, giovani e non solo' organizzato a Roma dal ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli.



