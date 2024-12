Giornata della montagna, celebrazioni a Gressoney-Saint-Jean

La Giornata internazionale della montagna, istituita nel 2002 per iniziativa dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, sarà celebrata in Valle d'Aosta presso l'auditorium del Palazzetto dello sport di Gressoney-Saint-Jean lunedì 16 e martedì 17 dicembre. Lo comunica l'assessorato agli Affari europei, innovazione, Pnrr e Politiche nazionali per la montagna.

L'appuntamento di Gressoney-Saint-Jean, patrocinato dal ministero per gli Affari regionali e le autonomie, avrà come temi centrali le politiche di sviluppo dei territori montani e le minoranze linguistiche appartenenti a tali territori, anche considerato che proprio nel 2024 ricorre il 25/o anniversario della legge sulla tutela delle minoranze linguistiche storiche.

L'evento prenderà avvio lunedì 16 dicembre, alle ore 14.30, e si aprirà con i saluti istituzionali del presidente della Regione, Renzo Testolin, dell'assessore regionale Luciano Caveri e del sindaco Mattia Alliod.

A seguire, l'assessore al Sistema educativo, Jean-Pierre Guichardaz, introdurrà la presentazione del progetto 'Modi di dire in titsch e tӧitschu', realizzato dalla scuola primaria 'Elio Reinotti', che mostrerà l'impegno nella preservazione e trasmissione delle lingue minoritarie, per passare poi alla tavola rotonda dal titolo 'Riflessioni e condivisione di buone pratiche sull'applicazione della legge n. 482 del 1999 di tutela delle minoranze linguistiche storiche', moderata dall'assessore Caveri.

La giornata di martedì 17 dicembre si aprirà alle 9: i lavori prevedono una tavola rotonda, sempre moderata dall'assessore Caveri, dal titolo 'Montagna e minoranze, il mantenimento dell'aspetto linguistico in una cornice più ampia di resilienza e innovazione di una cultura alpina'.

Seguirà la presentazione del progetto 'Montagna 4.0' a cura degli studenti dell'École hȏtelière de la Vallée d'Aoste, che mira, tra l'altro, a sensibilizzare i giovani su temi attuali, quali la sostenibilità ambientale, il turismo, l'innovazione e la montagna.

La mattinata si concluderà, alle 12.15, con una conferenza stampa di condivisione con i media locali dei principali temi emersi nel corso dei dibattiti.

L'evento è organizzato dall'Ufficio di rappresentanza a Bruxelles e da Europe Direct Vallée d'Aoste, del Dipartimento politiche strutturali e affari europei.



