Luce verde dei Paesi Ue a 3,96 milioni di euro per aiutare la Valle d'Aosta a fare fronte alle conseguenze delle alluvioni di giugno. Gli aiuti fanno parte di un pacchetto più ampio da 116 milioni dal Fondo di solidarietà Ue (Fsue), destinato per la restante parte (112,07 milioni) alla Germania per le gravi inondazioni che hanno colpito la parte meridionale del Paese a maggio.



