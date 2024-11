Guerres hybrides au cœur de 36e Assemblée régionale Europe

Les 12 et 13 novembre, l'Assemblée de la République du Kosovo à Pristina a accueilli la 36e Assemblée régionale Europe de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, qui a mis en avant les enjeux cruciaux des guerres hybrides pour la sécurité et la démocratie.

Le Conseil de la Vallée d'Aoste était représenté par le vice-président Aurelio Marguerettaz et les conseillers Corrado Jordan et Pierluigi Marquis, membres de la section valdôtaine de l'Apf.

"Pendant le débat, les sections présentes de la Régionale Europe ont exprimé leur solidarité au peuple ukrainien et condamné l'invasion russe - dit le vice-président Aurelio Marguerettaz -.

Grâce aux témoignages poignants du professeur kosovar Nezir Kraki et du philosophe ukrainien Yermolenko Volodymyr, nous avons pu mesurer les effets dévastateurs de la guerre, que ce soit en Ukraine ou au Kosovo. Leur histoire nous rappelle avec force que la défense de la liberté et des valeurs démocratiques ne peut faire l'objet de compromis au rabais, car lorsque les droits d'un peuple sont sacrifiés, c'est le pays lui-même qui s'éteint. Il est essentiel que la Francophonie, en tant qu'acteur institutionnel, se mobilise pour défendre ces valeurs de démocratie et de liberté, non seulement face aux conflits conventionnels, mais également face aux formes d'agression hybride, telles que la propagande, la désinformation et la prédation économique, qui visent à déstabiliser les institutions des États".

Le conseiller Corrado Jordan ajoute: "Pour faire face à ces menaces, nous devons élaborer des mécanismes de réponse pour renforcer la confiance entre les services publics ainsi qu'entre les services et la population. Il est crucial de neutraliser les cyberattaques, qui ont non seulement un potentiel destructeur, mais aussi un impact profond sur l'opinion publique à travers la manipulation de l'information".

Enfin, le conseiller Pierluigi Marquis souligne l'importance de la transparence et de la communication de qualité: "La communication transparente et la participation citoyenne sont des armes essentielles contre la désinformation. Elles peuvent réduire la vulnérabilité des États et contribuer à la préservation des valeurs démocratiques et des droits humains".





