Politica regionale di sviluppo, ok a strategia comunicazione

La Giunta regionale ha approvato la strategia unitaria di comunicazione della politica regionale di sviluppo 2021/2027. Lo ha comunicato l'assessorato agli affari europei. L'atto - come si legge in una nota - si propone di: "indirizzare l'attività di comunicazione svolta nell'ambito della Politica regionale di sviluppo, proponendosi di raggiungere gli obiettivi quali quelli di comunicare le opportunità e i vantaggi effettivi dei finanziamenti forniti dall'Unione europea; informare la collettività sui risultati dei Programmi; coinvolgere attivamente e stimolare un processo di sensibilizzazione sui temi trasversali della programmazione europea; coordinare le azioni di comunicazione attraverso una regia unitaria; consolidare il ruolo della Regione in favore dello sviluppo territoriale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA