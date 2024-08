Première édition de la Fête des Alpes

Une rencontre, une célébration pour valoriser les liens entre les communautés transalpines: la Région autonome Vallée d'Aoste, le Département de la Savoie et leurs partenaires organisent la Fête des Alpes. Il s'agit d'une grande fête populaire qui aura lieu le 1er septembre, de 10 h à 18 h, au Col et à l'Hospice du Petit Saint-Bernard. Elle incorporera la traditionnelle Pass' Pitchü pour une journée de partage autour de la musique, de l'artisanat, de la gastronomie et du patrimoine.

Les communes de La Thuile et de Séez sont étroitement associées à cette édition ouverte à tous. A' 10h, il y aura une rencontre institutionnelle à l'Hospice du Petit Saint-Bernard.

Deux tables rondes sur les enjeux et les exemples concrets de la coopération transfrontalière sont prévues, auxquelles interviendront, entre autres, le président de la Région autonome Vallée d'Aoste, Renzo Testolin, le président du Département de la Savoie, Hervé Gaymard et l'assesseur aux Affaires européennes, à l'innovation, au Pnrr et aux politiques nationales de la montagne de la Région autonome Vallée d'Aoste, Luciano Caveri.

En ouverture de la session institutionnelle, la décoration valdôtaine 'Ami de la Vallée d'Aoste', accordée à Hervé Gaymard en février dernier, lui sera remise. Seront présents le président de la Région, Renzo Testolin, le président du Conseil de la Vallée, Alberto Bertin, et le président du Conseil permanent des collectivités locales, Alex Micheletto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA