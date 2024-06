Ue: Caveri,"cresca consapevolezza su ruolo Comitato Regioni"

SAINT-VINCENT, 13 GIU - "L'augurio è che cresca la consapevolezza rispetto all'importanza del Comitato europeo delle Regioni. Nell'esperienza che ho maturato come presidente della delegazione italiana, i nostri dibattiti e i nostri documenti sono esempio di buone pratiche che non devono essere disperse. Siamo la democrazia più vicina ai cittadini e dobbiamo avere il coraggio di valorizzare la nostra conoscenza". Così Luciano Caveri, assessore agli Affari europei della Valle d'Aosta, durante il convegno "Energia rinnovabile al servizio del territorio e impatto climatico nelle aree montane: soluzioni locali per lo sviluppo sostenibile europeo", organizzato a Saint-Vincent dalla Commissione Enve, in collaborazione con la Regione Valle d'Aosta.

"Siamo lieti di ospitarvi nella nostra Valle - ha aggiunto - che si trova davanti a una serie di problemi comuni a tutti. Da una parte il cambiamento climatico, che sta modificando le nostre montagne, le più alte d'Europa, con il Cervino, Monte Rosa e il Monte Bianco. Ciò che colpisce chi appartiene alla mia generazione è che ha visto cambiare i ghiacciai sotto i propri occhi. Questo si ripercuote anche sulla nostra ricchezza, l'idroelettrico, energia rinnovabile tra le migliori, che non va a momenti come l'eolico o il solare. L'acqua per noi è elemento di ricchezza".



