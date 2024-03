Promozione dei prodotti di qualità, apre bando dei sostegni

Da martedì 2 aprile a venerdì 31 maggio 2024 è possibile presentare domanda per accedere ai contributi destinati alla promozione dei prodotti di qualità previsti dall'intervento Srg10 del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 23/27. Lo comunica l'assessorato dell'Agricoltura e risorse naturali. Gli aiuti finanziano le attività di informazione e promozione dei prodotti di qualità presso i consumatori dell'Unione Europea, nell'obiettivo di aumentarne il grado di conoscenza e il consumo, migliorare il posizionamento sul mercato e valorizzare gli aspetti nutrizionali e salutistici, la rintracciabilità e le caratteristiche dei metodi di produzione.

"Questo nuovo intervento del complemento regionale per lo Sviluppo rurale - dice l'assessore Marco Carrel - offre un importante supporto per la promozione dei nostri prodotti di qualità, per farli conoscere al grande pubblico e per evidenziare le loro caratteristiche nutrizionali, il loro stretto legame con il territorio nonché le tradizioni le tecniche di produzione attente al benessere animale. Quest'anno abbiamo altresì incluso nuovi costi ammissibili, al fine di rendere le iniziative più incisive".

Possono fare domanda come beneficiari le associazioni di produttori che partecipano ai Regimi di qualità, ovvero i gruppi di produttori, le loro associazioni, le Organizzazioni interprofessionali, i Consorzi di tutela, le Cooperative agricole e loro Consorzi e le Reti di impresa fra produttori..

Le spese ammesse a contributo includono la realizzazione di pubblicazioni, prodotti multimediali, immagini, video, siti web, cartellonistica, affissioni, campagne ed eventi promozionali, seminari, incontri, workshop, acquisto di spazi pubblicitari e pubbliredazionali, pubblicità su media e su piattaforma internet, organizzazione e partecipazione a fiere e mostre, diffusione di conoscenze scientifiche e tecniche. Il sostegno è concesso nella forma di contributo in conto capitale pari al 70% della spesa ammessa. Le risorse a disposizione ammontano a 300.000 euro. Il bando e tutta la modulistica sono reperibili, a partire dal 2 aprile, sul sito istituzionale della Regione.





