Ue: Caveri in CdR, dispiace essere membro supplente

"Sono contento di tornare a ricoprire questo ruolo con il dispiacere che si tratti, per scelte politiche nazionali che non condivido, dello status di membro supplente e non titolare, come fu per me in passato. Gli spazi di lavoro, tuttavia, restano significativi e mi impegnerò sui diversi dossier. Da europeista quale sono considero la presenza nel Comitato delle Regioni, espressione in Europa della democrazia locale, un'occasione utile per seguire la politica comunitaria e per far sentire la voce della Valle d'Aosta". Lo ha detto l'assessore regionale agli Affari europei, Luciano Caveri, di recente nominato membro del Comitato delle Regioni, al termine della prima riunione della Commissione Politica di coesione territoriale e bilancio. Caveri era già stato per una decina di anni componente del CdR, ricoprendo anche il ruolo di Capo della Delegazione italiana.