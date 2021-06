Aosta, istituita Isola pedonale nel centro storico

A partire da domani e fino alla fine di agosto, nel centro storico di Aosta verrà istituita l'"Isola pedonale". L'obiettivo è "proporre, a turisti e residenti, una fruizione del centro più sicura, tranquilla e ordinata, offrendolo sgombero da traffico e automezzi" come si legge in una nota dell'amministrazione comunale.

L'"Isola pedonale" sarà attiva dalle 12 alle 15 e dalle 19,30 alle 23 di ogni giorno. In questa fascia oraria sarà pertanto vietato circolare in alcune aree del centro storico incluse tra quelle definite "di fascia rossa", principalmente afferenti agli assi del Decumano massimo e del Cardo massimo (via Sant'Anselmo, via Ex Prato della Fiera, via Porta Pretoria, piazza Chanoux a eccezione della porzione carrabile ubicata a Sud-Est, di avenue du Conseil des Commis Nord e di via Xavier de Maistre Sud, via De Tillier, via Gramsci, lato Nord, via Croce di Città, porzione di via De Sales, lato Ovest, compresa tra via Croce di Città e piazza Giovanni XXIII e via Aubert, tratto compreso tra via Croce di Città e via Marché Vaudan).

E' consentito il transito solo ai veicoli in servizio d'emergenza e soccorso, al servizio di persone invalide, con limitate o impedite capacità motorie, i velocipedi, inclusi quelli a pedalata assistita, con obbligo di non superare la velocità di 6 Kmh, nonché i veicoli in possesso del contrassegno Ztl di transito, fermata/sosta di tipo A in corso di validità.