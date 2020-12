Sculture Siro Viérin in centro storico di Aosta

Le opere dello scultore Siro Viérin saranno collocate in alcune piazze del centro storico di Aosta dal 10 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021. L'accordo di collaborazione con l'artista per la realizzazione di allestimenti è stato approvato dalla Giunta comunale e viene riproposto dopo il successo ottenuto dall'allestimento dell'edizione 2019/2020 del "Marché Vert Noël".

L'obiettivo è "rendere la città accogliente e attraente per i cittadini e gli eventuali turisti che percorreranno le vie del centro storico, nonostante le limitazioni e i divieti per eventi e manifestazioni". E' prevista l'installazione di un massimo di 10 opere in cemento.