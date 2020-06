Acqua: Bim Vda inaugura cinque panchine blu ad Aosta

(ANSA) - AOSTA, 12 GIU - Cinque panchine blu che riportano citazioni celebri sull'acqua sono state installate in viale della Pace ad Aosta nell'ambito di un'iniziativa del Bim Valle d'Aosta in collaborazione con il Comune, per celebrare la Giornata mondiale dell'acqua (che si svolge ogni 22 marzo, quest'anno caduto durante il lockdown). L'obiettivo, fa sapere il Bim, "è dare nuova vita alla panchina, evidenziando con essa la forza della parola e creare un momento di attenzione tra i passanti, invitarli a fermarsi e darsi pace per un momento, il tutto tramite un'azione che contribuisce al miglioramento della qualità di vita della zona. La panchina è un luogo dedicato alla sosta, alla meditazione, alla riflessione alla lettura, all'osservazione".

Gli autori citati vanno da Khalil Gibran ("In una goccia d'acqua si trovano tutti i segreti degli oceani") a Sylvain Tesson ("Che cosa sogna l'acqua che dorme?").

"Queste frasi celebri - commenta il presidente del Bim, Ivo Surroz - invitano a riflettere, a pochi metri dall'acqua presente nella Maison de l'Eau di Viale della Pace e nel Ru adiacente, in uno spazio di tranquillità nel centro città, pensato per tutti, che siamo lieti di aver reso ulteriormente bello e fruibile".

L'assessore all'Ambiente del Comune di Aosta, Delio Donzel, sottolinea la valenza della Giornata mondiale e l'importanza della risorsa idrica con una metafora: "Quando bevi l'acqua ricordati sempre di chi ha scavato il pozzo".

"Nel ringraziare il Consorzio per il coinvolgimento nel progetto - commenta l'assessora all'Istruzione e al decoro urbano del Comune di Aosta, Jeannette Migliorin - desidero sottolineare l'importanza, in un mondo che si muove veloce e che rapidamente dimentica, di investimenti in favore della bellezza e della meditazione".

L'invito del Bim e del Comune è di "provare il piacere di una sosta in viale della pace e, perché no, fare un selfie inviandolo a info@bimvda.it o pubblicarlo sul proprio account social con l'hashtag #panchineblubim". Le immagini più belle saranno condivise sul nuovo sito bimvda.it e sui social. (ANSA).