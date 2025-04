Lettera Rosset, Forza Italia 'Giunta faccia chiarezza'

"Quanto sta emergendo in queste ore sui rapporti intercorsi tra la governance della Compagnia Valdostana delle Acque e i vertici della finanziaria regionale Finaosta, sua controllante, e sulle presunte pressioni che sarebbero state esercitate da alcuni componenti della giunta regionale costituiscono elementi assai inquietanti che non possono e non devono passare inosservati e sotto silenzio. E' per questo che chiediamo con urgenza alla giunta regionale di fare chiarezza in merito alle pesanti accuse rivoltele". E' quanto si legge in una nota della segreteria regionale di Forza Italia, che si dice "favorevole all'istituzione di una commissione d'inchiesta sul tema, che tra l'altro è stata proposta da una forza di maggioranza, Pour l'Autonomie, alla quale ci aspettiamo aderisca senza indugi anche l'assessore Carlo Marzi, tenuto conto del nascituro progetto politico comune". "Lungi dall'essere giustizialisti - conclude Forza Italia - crediamo però occorra fare immediata chiarezza, nella trasparenza più assoluta, vista e considerata la gravità del quadro che sta emergendo".



